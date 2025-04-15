Трамп-младший поддержал усилия Уиткоффа по разрешению конфликта на Украине

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Сын американского лидера Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, выступил с заявлением после встречи главы российского государства Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Молодой политик выразил поддержку Уиткоффу, отметив его вклад в продвижение мирного процесса по урегулированию конфликта, продолжающегося на территории украинского государства.
Он подчеркнул, что в окружении его отца не было никого, кто бы прилагал к этому больше усилий, чем этот государственный деятель. По его словам, многие представители политического истеблишмента недовольны такой позицией, но "настоящие лидеры", как он выразился, "стремятся к миру, а не к войне".
Ранее глава Белого дома также заявил, что, по его мнению, ситуация с урегулированием конфликта развивается положительно. Он дал понять, что в ближайшее время можно ожидать новых новостей по этой теме.
Напомним, 11 апреля в Санкт-Петербурге прошла встреча Путина с Уиткоффом. Переговоры длились около четырех с половиной часов, основной темой обсуждения стали вопросы, касающиеся украинского кризиса. Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что эта беседа стала еще одним шагом на пути к возможной личной встрече лидеров двух стран.
К слову, ранее американские власти намекнули украинцам на очень неприятное обстоятельство.
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