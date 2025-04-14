Никифоров заявил, что канал CBS исказил слова Зеленского о погибших военных ВСУ

На Украине занервничали после громкого заявления на американском ТВ
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежным пришлось оправдываться

На Украине поднялась нервозная суета после громкого сюжета, вышедшего на американском телеканале CBS. В эфире популярной программы "60 Minutes" прозвучала цифра, которая для украинцев прогремела, как гром среди ясного неба – в закадровом комментарии шла речь о 100 тысячах погибших незалежных военных с начала конфликта.

Для украинского общества это заявление стало настоящим ударом – особенно на фоне того, что сам Владимир Зеленский ранее упоминал совсем другие данные.

Пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров срочно вышел на связь с местными СМИ, чтобы сгладить эффект. Он подчеркнул, что Зеленский таких цифр не называл и лишь говорил о "высокой цене", которую, по его словам, платит украинский народ. Но объяснения, прозвучавшие спустя сутки после эфира, выглядели скорее как попытка затушить медийный пожар.

Украинские медиа, в свою очередь, активно подхватили тему и начали искать объяснения несостыковке: почему американская телепрограмма ссылается на информацию, которую официальный Киев отрицает. Ранее Зеленским назывались потери в районе 45 тысяч.

Российская сторона, впрочем, называет куда более внушительные цифры – по данным Минобороны РФ, только за 2024 год Украина потеряла свыше 560 тысяч бойцов.

К слову, ранее в Киеве открыли реальные планы миротворцев на Украину.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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