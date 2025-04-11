Незалежная в серьезной опасности

За идеей о размещении миротворцев на территории Украины скрываются далеко не мирные намерения. К таким тревожным для украинцев выводам пришел парламентарий Верховной рады Александр Дубинский, который продолжает сидеть в неволе из-за обвинения в госизмене.

По его словам, Лондон снова действует по давно знакомому сценарию – прикрываясь благими целями, британцы хотят закрепиться на украинской земле ради собственных выгод.

Парламентарий сравнил нынешние инициативы с действиями Ост-Индийской компании: тогда вооруженные силы королевства использовались не для защиты, а для охраны грабителей и управления колониями. Он выразил мнение, что и сейчас речь идет не о помощи, а о контроле и полном подчинении страны внешним интересам.

Особое внимание Дубинский обратил на так называемое "100-летнее партнерство" Украины с Британией. Он подчеркнул, что украинское общество должно знать, какие именно пункты скрываются в секретных разделах этого соглашения, поскольку они могут нести угрозу суверенитету страны.

"Принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к "100-летнему партнерству" с Британией", – особо отметил государственный деятель.

Кроме того, депутат обвинил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в лоббировании британских интересов. Этот политик активно организует поездки украинских депутатов для обсуждения отношений, которые напоминают вассальную зависимость. Дубинский отметил, что в случае выдвижения в президенты Залужный будет представлять не украинский народ, а интересы внешних сил.

В начале года глава британского правительства Кир Стармер и руководитель киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между двумя странами.

К слову, ранее стало известно, что творят молодые офицеры ВСУ на фронте.