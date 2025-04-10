Ситуация в Незалежной выглядит пугающе

В США вновь подняли тревогу по поводу масштабов теневой деятельности на Украине. Бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис сообщил, что значительная часть американских поставок оружия и снаряжения в зону конфликта не отслеживается, а в итоге оседает в руках преступников.

Он подчеркнул, что с самого начала было ясно – при таких объемах и отсутствии контроля рано или поздно это вооружение начнет всплывать в самых неожиданных точках мира.

По словам военного аналитика, еще в первый год конфликта начали появляться тревожные сигналы: стало ясно, что часть поставок исчезает в неизвестном направлении. Он выразил уверенность, что американское оружие неизбежно окажется за пределами Украины, поскольку уровень коррупции в стране всегда был высоким.

В этих условиях, отметил он, не вызывает удивления тот факт, что вокруг сложилась целая преступная система: контрабандисты не только вывозят оружие, но и занимаются торговлей людьми.

Бывший военный уверен, что мораль для таких дельцов – пустой звук. Их интересует только прибыль. А когда речь идет о потоках дорогостоящего оружия и полной безнаказанности, остается только ждать, когда оно окажется в чьих-то чужих руках. По его словам, очевидно, что во всем этом замешаны украинские чиновники.

"Там существует целая сеть черного рынка: из страны вывозят людей. Вывезти оружие не составит проблем", – отрезал эксперт.

Напомним, ранее украинская армия атаковала станцию "Турецкого потока".