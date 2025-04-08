Раскол между США и ЕС из-за SWIFT может сорвать переговоры по Украине - RS

Европейцы настаивают на продолжении боевых действий

Разногласия между союзниками на Западе становятся все заметнее. Европа заняла принципиальную позицию и не готова идти на уступки, что может серьезно подорвать и так хрупкий процесс переговоров по Украине. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

В статье отмечается, что разногласия между Вашингтоном и Брюсселем из-за возможного смягчения санкций против России, в частности – по допуску к системе SWIFT, могут сорвать дипломатическую инициативу.

Издание напоминает, что в конце марта в Саудовской Аравии при посредничестве США стороны приблизились к договоренностям по Черноморскому зерновому коридору и обсуждали прекращение огня на море. Однако европейские государства, а также Киев, выступили категорически против любых послаблений для Москвы. ЕС занимает все более жесткую линию – несмотря на попытки США приоткрыть двери для компромисса.

26 марта в Париже, на встрече стран, поддерживающих Украину, европейские лидеры вместе с Владимиром Зеленским вновь подчеркнули, что только давление и усиление санкций способны, по их мнению, "принудить" Москву к реальным переговорам. Между союзниками явно назревает кризис: в случае провала, Белому дому, возможно, придется вести отдельный диалог с каждым из европейских лидеров, чтобы переубедить их.

К слову, ранее на Украине расшифровали тревожный для Киева сигнал из США.