Раскол между США и ЕС из-за SWIFT может сорвать переговоры по Украине - RS

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Разногласия между союзниками на Западе становятся все заметнее. Европа заняла принципиальную позицию и не готова идти на уступки, что может серьезно подорвать и так хрупкий процесс переговоров по Украине. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.
В статье отмечается, что разногласия между Вашингтоном и Брюсселем из-за возможного смягчения санкций против России, в частности – по допуску к системе SWIFT, могут сорвать дипломатическую инициативу.
Издание напоминает, что в конце марта в Саудовской Аравии при посредничестве США стороны приблизились к договоренностям по Черноморскому зерновому коридору и обсуждали прекращение огня на море. Однако европейские государства, а также Киев, выступили категорически против любых послаблений для Москвы. ЕС занимает все более жесткую линию – несмотря на попытки США приоткрыть двери для компромисса.
26 марта в Париже, на встрече стран, поддерживающих Украину, европейские лидеры вместе с Владимиром Зеленским вновь подчеркнули, что только давление и усиление санкций способны, по их мнению, "принудить" Москву к реальным переговорам. Между союзниками явно назревает кризис: в случае провала, Белому дому, возможно, придется вести отдельный диалог с каждым из европейских лидеров, чтобы переубедить их.
К слову, ранее на Украине расшифровали тревожный для Киева сигнал из США.
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