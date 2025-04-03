Армия РФ ударила по предприятию ракетно-космической промышленности Украины

Противник получил мощный удар

Российские войска нанесли удар по одному из ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, целью атаки стало предприятие, занимающееся разработкой и производством техники для ракетно-космической отрасли противника.

В российском министерстве уточнили, что разгромный удар был нанесен силами оперативной авиации, беспилотными "крылатыми бойцами", ракетными войсками и артиллеристами. В результате успешно проведенной операции удалось поразить не только сам центр ракетно-космических разработок Незалежной, но и другие важные объекты противника.

Среди них – цеха, где производились ударные дроны, склады с боеприпасами, а также районы сосредоточения личного состава и техники незалежных вояк. Всего, по официальным данным, удары пришлись по 148 позициям противника.

К слову, ранее в США выступили с жестким предупреждением по поводу России.