Еще в прошлом году глава России выставил одно важное условие

Владимир Путин не пойдет на уступки Дональду Трампу в вопросе мирного урегулирования на Украине. В этом уверен политолог Александр Перенджиев, который напомнил, что у России и США в происходящем противостоянии совершенно разные цели.

Эксперт указал, что Трампа интересует прекращение боевых действий из-за данного избирателям обещания. Дополнительно он пытается извлечь из этого деловую выгоду для Вашингтона.

"Но мы не для того начинали СВО, чтобы взять и прекратить ее. Все здравомыслящие люди понимают, что прекращать ни в коем случае нельзя, по крайней мере просто так", – говорит он.

По словам политолога, в июне прошлого года российский президент заявлял, что Москва будет о чем-либо договариваться по украинскому конфликту только в том случае, если с ее территорий уйдут ВСУ. Это касается не только Курской области, но также и новых регионов, которые вписаны в российскую конституцию.

Перенджиев уверен, что заявления Трампа о скором прекращении СВО негативно сказываются на настрое россиян – люди расслабляются вместо того, чтобы продолжать оказывать поддержку фронту.