Зеленский заявил о насмешках России над прекращением огня

Политик уверен, что Кремль нужно привлечь к ответственности

Владимир Зеленский сделал новый выпад в адрес России. Украинский президент утверждает, что последней серией ударов российские власти продемонстрировали свою неготовность к заключению перемирия и прекращению огня. По его словам, Кремль "откровенно издевается" над попытками Вашингтона урегулировать конфликт.

Лидер заявил, что российская сторона постоянно посылает ракеты и дроны для нанесения ударов, в том числе на энергообъекты. Это он считает ответом на предложение Трампа достичь перемирия.

"Сейчас в Москве насмехаются над усилиями партнеров остановить войну... Прекратить это можно только жестким давлением, принуждая Россию к миру", – впал он в истерику.

При этом Зеленский уверен, что урегулирование невозможно без привлечения Москвы к ответственности за случившееся. Он указал, что Европе следует извлечь "моральные уроки" и не нормализовывать случившееся в Буче и Мариуполе. Президент указал, что Киев продолжит работать над наказанием для российской стороны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет получить от Путина сделку по прекращению конфликта на Украине. В противном случае он грозится ввести в отношении российской нефти вторичные пошлины.

Вместе с этим глава США недоволен и поведением Владимира Зеленского, который отказывается от нового соглашения по редкоземельным металлам.