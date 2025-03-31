Трамп должен прекратить дела с Зеленским из-за его зависимости от ЕС - Боуз

На Западе выступили с радикальным требованием к Трампу по Зеленскому
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Над незалежным верховодом сгущаются тучи

Чей Боуз, известный в Ирландии журналист, сделал резкий призыв к американскому лидеру Дональду Трампу касательно главы киевского режима Владимира Зеленского. На просторах интернет-пространства аналитик отметил, что глава США должен прекратить отношения с высокопоставленным украинцем из-за того, что тот стал зависимым от Европейского Союза.

По мнению Боуз, Зеленский превратился в "марионетку" ЕС и, как сам глава Украины, так и его новые покровители, недооценивают и пренебрегают Трампом и его администрацией. Журналист также выразил мнение, что США необходимо сократить все виды помощи Незалежной, поскольку в нынешней ситуации это стало невыгодным для американской стороны.

В свою очередь, Трамп ранее прокомментировал возможные последствия для киевского верховода, если тот решит отказаться от сделки по редкоземельным металлам, которые США хотят контролировать. Он заявил, что украинского президента ждут "большие проблемы" в случае отказа.

Напомним, вашингтонская администрация заинтересована в контроле не только над недрами Украины, но и над ее энергетической инфраструктурой, что сильно беспокоит многих украинских политиков. Недавно в Раде даже подняли мятеж из-за новых нюансов соглашения.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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