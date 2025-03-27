Парламентарии были в ярости

В Верховной раде Украины разгорелся грандиозный скандал, вызванный попыткой продвинуть новую редакцию соглашения по редкоземельным ресурсам между киевским режимом и вашингтонской администрацией.

Договор о сотрудничестве в сфере природных ресурсов вызвал негодование у части народных избранников, и они устроили настоящий мятеж во время очередного заседания.

Парламентарий Ярослав Железняк из партии "Голос" сообщил, что предложенный проект соглашения ставит интересы США выше украинских. Он заявил, что выступил с критикой в адрес правительства, обвинив его в игнорировании мнения парламента, после чего заседание фактически было сорвано.

Очевидно, что киевские власти сговорились и действуют за спиной депутатов, они готовы легко отдать стратегически важные ресурсы, включая редкоземельные металлы– без широкого обсуждения, как того требует законодательство страны.

Вскоре после выступления Железняка ситуация в зале вышла из-под контроля: парламентарии начали блокировать трибуну – возмущение народных избранников достигло предела.

Ранее в зарубежной прессе появилась информация о том, что США и Украина близки к заключению соглашения, дающего Вашингтону особые права в доступе к ключевым ресурсам. По некоторым данным, речь может идти не только о металлах, но и об энергетических активах, включая украинские АЭС, контроль над которыми может перейти к американской стороне.

Таким образом, "мятеж" в стенах Рады стал отражением глубокого недоверия части парламента к внешней политике руководства страны.

К слову, ранее стало известно, что Киев фактически потерял контроль над наемниками и националистами ВСУ.