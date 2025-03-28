На Украине начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

На Украине начался штурм Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Фото: www.unsplash.com
Ситуация выходит из-под контроля

В столице Незалежной резко обострилась ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Местные журналисты, исповедующие православие, сообщили на просторах интернет-пространства, что начался захват Ближних пещер монастырского комплекса.

По их информации, в закрытое помещение, ведущее к святыне, уже проникли представители незалежных стражей порядка. Также очевидцы заметили одного из сотрудников заповедника с инструментом для резки металла. Авторы публикации призвали молиться за святое место и ее братство.

Также появилась информация, что перед началом штурма на территорию монастыря прибыла большая группа правоохранителей в сопровождении представителей администрации заповедника.

Ранее власти Незалежной учредили спецкомиссию, которой поручено "проверить" останки святых, хранящиеся в пещерных комплексах религиозного учреждения. Срок работы комиссии ограничен 30 мая. Спецы должны будут оценить историческую и научную значимость мощей преподобных, составить перечень всех предметов, которые можно отнести к культурным ценностям. Результаты этой проверки власти Незалежной намерены держать в тайне.

К слову, ранее в Верховной раде подняли бунт из-за нового соглашения Киева с Вашингтоном. Парламентарии были в ярости.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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