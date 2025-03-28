После разговоров о прекращении огня украинские боевики стали действовать еще агрессивнее

Газоизмерительная станция "Суджа" под Курском оказалась почти полностью уничтожена после удара, нанесенного киевским режимом с применением, по предварительной информации, американских реактивных систем HIMARS.

Такими тревожными новостями сегодня, 28 марта, поделились представители главного оборонного ведомства нашей страны. Сообщается, что вероломная атака украинских боевиков была организована утром около 10:20. В результате нападения началось сильное возгорание, станция получила серьезные повреждения и фактически вышла из строя.

По данным военного ведомства, удар был двойным и использовались реактивные боеприпасы. На энергообъекте начался мощный пожар, и станция, по сути, полностью утратила свою функциональность.

Кроме того, как сообщили в оборонном ведомстве, на протяжении последних суток киевские силы продолжили наносить удары по объектам российской энергоинфраструктуры. В атаках использовались как "крылатые бойцы" различных модификаций, так и системы залпового огня. Все это происходит на фоне достигнутых между Вашингтоном и Москвой договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам.

К слову, ранее на Украине начался штурм Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Ситуация резко обострилась.