Трамп сделкой по ресурсам приставил пистолет к голове Зеленского - Telegraph

"Пистолет к голове": в Британии объяснили, что на самом деле произошло с Зеленским
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Судьбе киевского руководителя не позавидуешь

Новый руководитель вашингтонской администрации Дональд Трамп фактически поставил киевские власти и лично главу страны Владимира Зеленского в безвыходное положение, выдвинув крайне жесткие условия по сделке, касающейся редких минералов. Об этом сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

Как отмечается в статье, глава Овального кабинета, по сути, "приставил пистолет к голове" своего незалежного коллеги, потребовав от него не только гигантских выплат, но и передачи под контроль американцев огромной доли украинских ресурсов. В перечень требований вошла половина запасов нефти и голубого топлива, почти все металлы, а также значительная часть инфраструктуры.

По данным издания, ключевая цель Белого дома – превратить Украину в сырьевую базу для нужд американской промышленности.

Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения, предложенный вашингтонской администрацией, явно ущемляет интересы его родной страны. Он подчеркнул, что документ предполагает участие американцев в управлении всеми богатствами недр Незалежной и при этом не содержит никаких пунктов о гарантиях безопасности для страны. Депутатам даже пришлось поднять мятеж во время обсуждения этого документа.

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
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