Глава киевского режима остается шутом

На Западе обратили внимание на реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на предложение руководителя венгерского правительства Виктора Орбана о дипломатическом урегулировании конфликта, продолжающегося на украинской территории. Слишком эмоциональная и негативная реакция главы Незалежной стала поводом для ехидной насмешки, которая прозвучала в Британии.

Британский аналитик Александр Меркурис обратил внимание на то, что киевский верховод был явно недоволен поисками мирных решений и проявил несдержанность в своей реакции. Известный западный эксперт отметил, что в последнее время наблюдается движение в сторону дипломатии, когда некоторые страны начинают обсуждать совместные подходы к урегулированию ситуации.

По его словам, ключевыми участниками этих процессов могут стать Россия, США и Венгрия. Однако, как подчеркнул аналитик, глава киевской администрации отреагировал крайне эмоционально на эту инициативу и выразил явное недовольство, что вызывает недоумение у международных наблюдателей.

"Мы можем наблюдать, что дипломатия наконец-то зарождается. И посмотрите на реакцию Зеленского – он в ярости", – поделился своими наблюдениями аналитик.

Особое возмущение главы Украины, по словам Меркуриса, вызвало предложение венгерского коллеги о рождественском прекращении огня и проведении масштабного обмена пленными. Вместо поддержки идеи глава киевского режима раскритиковал венгерского лидера и заявил, что тот якобы "выходит за рамки". Такой ответ демонстрирует нежелание Киева даже рассматривать возможность временного перемирия, несмотря на поддержку этой инициативы в ряде европейских стран.

Реакция Зеленского наглядно показывает, что Киев не готов к компромиссам, что все так же тормозит переход к мирным переговорам.

К слову, ранее был раскрыт суровый заговор против Киева.