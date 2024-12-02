Зеленский объявил об отказе возвращать потерянные территории силовым путем

Украинский лидер изменил свою риторику после выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у них нет шанса вернуть потерянные в ходе конфликта территории силовым путем, поэтому страна стремится закончить противостояние с Россией как можно скорее. Об этом он заявил в интервью Kyodo News.

"У нашей армии нет сил, чтобы сделать это. Это правда. Нам действительно нужно найти дипломатические решения", – сказал лидер.

Однако Зеленский подчеркнул, что прибегнуть к этому можно только в том случае, когда у Киева будет достаточно военных возможностей, чтобы избежать нового российского нападения. В частности таким условием он назвал членство Украины в НАТО.

Также Зеленский напомнил, что ранее донес свою точку зрения и рассказал о "плане победы" Украины избранному президенту США Дональду Трампу. Пр его словам, лидер понял желание Киева добиться более сильных позиций.

"Никакой капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает", – подытожил президент Украины.

Журналисты отметили, что новое заявление украинского президента можно рассматривать как отход от своего прошлого тезиса, который подразумевал именно силовое возвращение территорий, перешедших под контроль России.

Ранее в Киеве обвинили Вашингтон в помехах "победам" на поле боя.