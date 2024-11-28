Политолог Марков заявил о начале охоты на Зеленского "Орешником"

Эксперт расшифровал слова российского президента

Владимир Путин во время недавнего выступления назвал украинского лидера Владимира Зеленского "узурпатором", который не имеет права отдавать приказы, и пригрозил ударом "Орешником" по центрам принятия решений. Политолог Сергей Марков уверен, что это заявление стало фактически объявлением охоты на главу Украины с помощью российской экспериментальной ракеты.

По его словам, ликвидация украинского президента не станет проблемой, поскольку он не является легитимным по Конституции страны – она не предусматривает продления полномочий. Однако западные страны сделали вид, как будто это не является большой проблемой, но для России это имеет свои особенности и последствия.

"Это означает, что "Орешник" теперь будет бить и там, где Зеленский. И Зеленский резко прекратит ездить часто на фронт. Охота на Зеленского началась", – пишет эксперт.

Марков полагает, что это станет большим мировым шоу, за которым будет очень интересно наблюдать.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил о начале серийного производства "Орешника". Он отметил, что аналогов российскому оружию нет в мире и вряд ли скоро появится. После первого использования ракеты по Днепропетровску в Киеве заявили о готовности смягчить свои требования к переговорам с Москвой.