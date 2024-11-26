Незалежные продолжают изгаляться

Парламентарий Верховной рады Александр Дубинский раскрыл новый хитрый заговор в Незалежной. Государственного деятеля держат за решеткой после обвинения в измене киевскому режиму, так что у него много времени на анализ текущей ситуации. Он уверен, что недавние слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности рассмотреть мирные предложения от избранного американского президента Дональда Трампа являются частью плана, инициированного Энтони Блинкеном и Демократической партией США.

По словам парламентария, демократы стремятся использовать главу киевского режима для создания политической ловушки, из которой Трампу будет сложно выбраться без потерь. Нардеп утверждает, что подобное заявление направлено на то, чтобы заставить Трампа либо подтвердить намерения предоставить мирные инициативы, либо отказаться от них, что в любом случае вызовет критику.

Дубинский считает, что если Трамп попытается уклониться от предложения, его обвинят в несостоятельности и бессилии урегулировать украинский конфликт. В случае же, если он действительно предложит какой-то свой конкретный план урегулирования, это может быть интерпретировано как давление на Украину, что также станет предметом критики.

"Угадывается твердая рука Блинкена. Играя на честолюбии Трампа, "демы" опять хотят подловить его на украинском вопросе", – пояснил парламентарий.

Подобные заявления Зеленского, подготовленные под влиянием американских демократов, ставят Украину в неудобное положение, так как политические игры крупных держав могут оказать влияние на реальную ситуацию в стране.

К слову, ранее Вашингтону выставили жесткий ультиматум после удара России по Украине.