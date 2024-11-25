Политик Филиппо сравнил отправку войск НАТО на Украину с началом мировой войны

"Залог ядерной войны": решение НАТО по Украине вызвало панику на Западе
Фото: unsplash.com
Западные лидеры готовят новую провокацию против России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филлипо пришел в ужас от новостей, что Париж и Лондон возобновили дискуссию о возможной отправке войск НАТО на Украину. Он уверен, такое решение в случае одобрения приведет к катастрофическим последствиям для всего мира.

Ранее источнии сообщили, что Эммануэль Макрон и Кир Стармер начали переговоры об отправке частных военных компаний для помощи украинской армии. Идею не одобряют многие страны, входящие в состав ЕС, в том числе Германия. Подобные дискуссии возобновили после итогов американских выборов и в свете опасений, что Дональд Трамп может существенно сократить объемы военной помощи Украине.

"Обнародованные сегодня утром газетой Le Monde документы о подготовке к отправке французских войск в Украину ошеломляют! Ни один француз, ни один солдат не может и не должен этого принять! Потому что это залог третьей ядерной мировой войны!" – написал политик в соцсетях.

Обострение в украинском конфликте произошло после того, как Джо Байден разрешил Киеву наносить дальнобойные удары по российской территории и ВСУ предприняли первую попытку атаки. В ответ российская сторона запустила "Орешник" по Днепропетровску – это испытание стало первым для оружия подобного типа. Такой шаг со стороны Москвы на Западе назвали "смертоносным посланием" для НАТО.

Источник: X
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