Система "Орешник" способна поражать цели по всей Европе - генерал Каракаев

Удары по всей Европе: жесткое заявление главкома ракетных войск России
Картинка: сгенерировано ИИ
Мир на пороге глобального конфликта

Главнокомандующий российскими Ракетными войсками Сергей Каракаев выступил с жестким заявлением касательно возможностей нашей армии наносить удары по всей европейской территории.

Генерал-полковник сообщил, что новейший комплекс "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы. Такое заявление прозвучало во время совещания с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам высокопоставленного военного, дальность действия "Орешника" и его высокоточные характеристики делают этот комплекс уникальным среди других видов оружия большой дальности. Возможности этого вооружения позволяют эффективно решать задачи стратегической безопасности России и отвечать на потенциальные угрозы.

Комплекс "Орешник" был представлен как часть программы модернизации вооруженных сил РФ, направленной на усиление оборонного потенциала страны. Система сочетает высокую дальность действия с возможностью нанесения точных ударов по ключевым объектам, что дает значительное преимущество перед аналогичными системами других государств.

На совещании также обсуждались перспективы дальнейшего укрепления стратегического арсенала России. Была подчеркнута важность разработки и внедрения современных технологий для обеспечения безопасности страны.

К слову, ранее на Западе раскрыли главную миссию "смертоносного послания" России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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