Картаполов оценил заявления о подготовке РФ беспрецедентного удара по Украине

"Сидят в норах и боятся": сделано заявление о беспрецедентном ударе РФ по Украине
Фото: www.unsplash.com
Киевский режим совсем потерял берега

Генерал-полковник Андрей Картаполов дал комментарий по поводу нашумевших публикаций в украинской прессе о якобы готовящемся беспрецедентном ударе нашей страны по территории Незалежной. Государственный деятель охарактеризовал такие сообщения как попытку нагнетания обстановки в информационном поле. При этом он подчеркнул, что противнику в любом случае следует дрожать от страха. Ситуация на поле боя наглядно демонстрирует, что Россия все ближе к полному разгрому врага.

Политический деятель подчеркнул, что настоящую эскалацию конфликта провоцирует вашингтонская администрация и ее союзники, которые разрешают киевскому режиму использовать дальнобойное оружие для атак по российским объектам. Картаполов отдельно отметил, что Москва, напротив, нацелена на снижение напряженности в текущей ситуации.

"А так, пусть сидят в норах и боятся", – резюмировал российский генерал.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в западной прессе появилась информация о том, что бойцы украинской армии впервые ударили вглубь по российским территориям мощными европейскими ракетами Storm Shadow.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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