Французские наемники устроили расстрел мирных жителей в Селидово

Французы устроили массовую бойню мирных жителей в Селидово
Картинка: сгенерировано ИИ
Людей убивали прямо в их домах

Очевидец рассказал о жестокостях, совершенных французскими наемниками и украинскими военными в городе Селидово перед их отступлением. Французы вместе с незалежными боевиками устроили массовую бойню в многострадальном городе.

Безжалостные солдаты ВСУ и европейские головорезы врывались в дома и квартиры мирных жителей, убивая находившихся там людей. Мужчина, который сумел выжить, забаррикадировался в своей квартире, что не позволило военным пробраться внутрь.

Позже он рассказывал, что слышал французскую речь, а также команды, передаваемые по рации на украинском языке. В одной из фраз, переданной по рации, прозвучал отчет о выполнении задания и указание двигаться дальше. Это явно свидетельствует о преднамеренности действий и целенаправленных расправах над мирным населением.

"У них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы. Были украинцы и французы", – сообщил очевидец.

Город Селидово, расположенный в Донецкой Народной Республике, был освобожден 29 октября, о чем ранее сообщало Министерство обороны РФ. Теперь свидетельства очевидцев вызывают резонанс и раскрывают кровавые преступления противника.

К слову, ранее в боях под Курском погиб артист Петр Великий.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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