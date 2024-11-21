Людей убивали прямо в их домах

Очевидец рассказал о жестокостях, совершенных французскими наемниками и украинскими военными в городе Селидово перед их отступлением. Французы вместе с незалежными боевиками устроили массовую бойню в многострадальном городе.

Безжалостные солдаты ВСУ и европейские головорезы врывались в дома и квартиры мирных жителей, убивая находившихся там людей. Мужчина, который сумел выжить, забаррикадировался в своей квартире, что не позволило военным пробраться внутрь.

Позже он рассказывал, что слышал французскую речь, а также команды, передаваемые по рации на украинском языке. В одной из фраз, переданной по рации, прозвучал отчет о выполнении задания и указание двигаться дальше. Это явно свидетельствует о преднамеренности действий и целенаправленных расправах над мирным населением.

"У них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы. Были украинцы и французы", – сообщил очевидец.

Город Селидово, расположенный в Донецкой Народной Республике, был освобожден 29 октября, о чем ранее сообщало Министерство обороны РФ. Теперь свидетельства очевидцев вызывают резонанс и раскрывают кровавые преступления противника.

К слову, ранее в боях под Курском погиб артист Петр Великий.