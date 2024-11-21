Эксперты объяснили, что значит первый удар РС-26 "Рубеж" по Украине

Москва ответила на атаки своей территории дальнобойным оружием

Украинские Вооруженные силы сообщили, что Россия впервые задейтвовала в спецоперации межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Утверждается, что удар пришелся по промышленному предприятию "ЮжМаш" в Днепропетровске. В Сети полагают, что атака была совершена с помощью РС-26 "Рубеж", способной нести ядерный заряд, хотя достоверно тип ракеты неизвестен.

Эксперты объяснили, что может означать подобный удар в геополитическом плане. Большинство сошлись на мнении, что после обновления доктрины этот шаг стал первым "ядерным" предупреждением со стороны Москвы. Так Москва послала сигнал, что следующими полетят ракеты уже со специальной частью.

"Если отбросить все тонкости политики и аналитики – жители Украины напуганы, и тем сильнее, чем больше в Вашингтоне и Москве обсуждается обмен ядерными ударами", – говорят аналитики.

Ранее в США заявили, что готовятся к возможному обмену ядерными ударами. При этом в Пентагоне считают, что Вашингтон должен "вести предметный диалог" с Москвой и Пекином, чтобы такого не допустить.

В МИД КНР, комментируя подобные заявления, указали, что США имеют устаревшее мышление, стремясь к стратегическому превосходству. Также там подчеркнули, что американцам следует выполнять свои обязательства по ядерному разоружению и прилагать усилия для снижения стратегических рисков.

Ранее эксперты рассказали, как Россия может ответить на удары дальнобойным оружием по своей территории.