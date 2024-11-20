Бывший командующий НАТО рассказал об отчаянии Зеленского

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Предстоящий приход Дональда Трампа к должности президента США не дает радостных надежд для Киева. Помимо проблем на местах, сейчас украинское командование все больше опасается, что может лишиться американской помощи, пишет в своей авторской колонке бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
"В призывах президента Владимира Зеленского все больше слышен тон отчаяния, и ничто в назначениях в сфере национальной безопасности команды Трампа, скорее всего, не будет способствовать укреплению чувства безопасности Киева", – указал эксперт.
По его мнению, все это делает начало мирных переговоров между конфликтующими сторонами более вероятным. Однако до сих пор неясно, какая сделка окажется наиболее приемлемой для Москвы и Киева. Самым компромиссным вариантом он называет корейский сценарий с созданием демилитаризованной зоны.
Ставридис полагает, что Россия оставит за собой контроль над Крымом и четырьмя областями, несмотря на все недовольство со стороны Зеленского. Гарантии по вступлению в НАТО он тоже вряд ли получит, вместо этого данный вопрос заморозят минимум на 10 лет. Однако из сделки Запад получит главное – прекращение конфликта с возможностью предпринимать дальнейшие действия. Дополнительно это не даст Путину возможность завладеть всей Украиной.
Ранее сообщалось, что Зеленский мог прибегнуть к созданию ядерного оружия, если бы получил отказ в нанесении дальнобойных ударов по России.
Некоторые эксперты готовы говорить прямо
Вердикт Байдена по дальнобойным ударом внес раскол в Европейский союз