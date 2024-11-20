Бывший командующий НАТО рассказал об отчаянии Зеленского

На Украине понимают, что конфликт заканчивается не по благоприятному сценарию

Предстоящий приход Дональда Трампа к должности президента США не дает радостных надежд для Киева. Помимо проблем на местах, сейчас украинское командование все больше опасается, что может лишиться американской помощи, пишет в своей авторской колонке бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

"В призывах президента Владимира Зеленского все больше слышен тон отчаяния, и ничто в назначениях в сфере национальной безопасности команды Трампа, скорее всего, не будет способствовать укреплению чувства безопасности Киева", – указал эксперт.

По его мнению, все это делает начало мирных переговоров между конфликтующими сторонами более вероятным. Однако до сих пор неясно, какая сделка окажется наиболее приемлемой для Москвы и Киева. Самым компромиссным вариантом он называет корейский сценарий с созданием демилитаризованной зоны.

Ставридис полагает, что Россия оставит за собой контроль над Крымом и четырьмя областями, несмотря на все недовольство со стороны Зеленского. Гарантии по вступлению в НАТО он тоже вряд ли получит, вместо этого данный вопрос заморозят минимум на 10 лет. Однако из сделки Запад получит главное – прекращение конфликта с возможностью предпринимать дальнейшие действия. Дополнительно это не даст Путину возможность завладеть всей Украиной.

Ранее сообщалось, что Зеленский мог прибегнуть к созданию ядерного оружия, если бы получил отказ в нанесении дальнобойных ударов по России.