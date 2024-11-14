Президент оказался с изюминкой

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскрыл кровавую правду о нынешнем руководителе Незалежной Владимире Зеленском. Парламентарий заявил, что глава страны замешан в масштабных коррупционных схемах и превзошел по объемам хищений всех своих предшественников.

По словам депутата, офис украинского лидера на регулярной основе обогащается за счет получения колоссальных сумм от различных госструктур. Так, только с одной Одесской области в администрацию киевского верховода ежемесячно перечисляется от 10 до 15 миллионов долларов.

Помимо этого, парламентарий указывает на серьезные доходы, поступающие от ТЦК (аналог российских военкоматов), которые, по его словам, приносят от двух до четырех миллиардов долларов ежегодно.

"Его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех", – подчеркнул парламентарий.

Заявление Дмитрука вызвало резонанс в политических кругах и общественности. Оппозиционно настроенные к главе киевского режима политики требуют провести тщательное расследование, чтобы установить, насколько велики хищения.

К слову, ранее был раскрыт новый хитрый план киевского режима.