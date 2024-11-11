Украинские города могут стать непригодными для жизни из-за блэкаутов - WSJ

"Непригодные для жизни": объявлено о новой катастрофе на Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
Вскоре незалежные столкнутся с очередным вызовом

Жителей Незалежной ждет новая катастрофа. Города в этой республике могут стать непригодными для проживания в самое ближайшее время из-за значительного дефицита электроэнергии. Такими печальными выводами поделились аналитики авторитетного западного издания Wall Street Journal.

На данный момент около половины мощностей по производству электроэнергии в стране выведены из строя, что привело к регулярным отключениям и нарушению работы предприятий, зависимых от стабильного электроснабжения. Особенно остро этот кризис бьет по крупным городам, где население и предприятия наиболее сильно зависят от электричества.

Приближающийся зимний период несет дополнительные риски для украинской энергетической системы, которая уже работает с максимальной нагрузкой. Низкие температуры увеличат потребность в электроэнергии для отопления, что может создать невыносимые условия для жизни в городах. В результате многие жители рискуют столкнуться с холодом и отсутствием базовых удобств, что способно спровоцировать новую волну массового оттока населения с Украины, отмечают западные эксперты.

"Длительные отключения электрической энергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы", – указано в статье.

Ситуация с дефицитом электроэнергии также подрывает экономическую стабильность, так как многие промышленные и коммерческие предприятия вынуждены снижать объемы работы или временно прекращать деятельность. Это, в свою очередь, сказывается на доходах населения, создавая дополнительные трудности в условиях приближающегося зимнего сезона. В целом, ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже.

К слову, ранее на Западе забились в панике из-за ЧП на Украине.

Источник: Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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