Ситуация развивается стремительно

В Соединенных Штатах выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на фронте и чрезвычайным положением в рядах украинской армии. Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис предположил, что всушники может потерпеть значительные потери и массово сложить головы на поле боя еще до январской инаугурации нового лидера США.

Эксперт отметил, что наступательные действия России продолжаются. Армия нашей страны уверенно и методично продвигается на запад, и пока нет факторов, способных изменить этот ход событий.

"В октябре армия РФ взяла больше территорий, чем за весь 2022 год, это произошло всего за один месяц и такие темпы продолжаются", – с паническими нотками заметил американский аналитик.

Отмечается, что последние провокации киевского режима, в том числе с вероломным нападением на земли нашей страны, привели к значительным потерям как территорий, так и личного состава противника.

Попытки американской стороны оказать влияние на ситуацию также не дают ожидаемого результата. Поддержка киевского режима в виде военной помощи не приносит ощутимых изменений на поле боя, западная техника неотвратимо превращается в утиль.

К слову, ранее был озвучен сценарий прощальной пакости Джо Байдена для России.