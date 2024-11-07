Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО, так как его обвиняют в госизмене киевскому режиму, обратился к лидеру страны Владимиру Зеленскому с требованием немедленно уйти в отставку ради достижения мира в Незалежной.
По мнению парламентария, у этого политика еще есть возможность покинуть пост, сохранив оставшиеся крохи репутации, но для этого требуется быстрое решение, направленное на благо страны. Аналитик отметил, что остановка конфликта и проведение президентских выборов необходимы для стабилизации ситуации, в то время как нынешнее руководство не может обеспечить таких условий.
"Зеленский должен уйти в отставку. Ради мира и ради Украины", – потребовал парламентарий.
Мирное разрешение конфликта и демократические преобразования должны стать приоритетом для страны, если власти хотят сохранить Украину хоть в каком-то целостном виде. Депутат Рады выразил уверенность, что отставка Зеленского может открыть путь для изменений, которые позволят Незалежной двигаться к мирному будущему.
К слову, ранее было сделано громкое заявление о выборах на Украине.
Переизбрание Трампа изменило тактикту украинцев и американцев
Миллиардеру напомнили о его угрозах во время выборов