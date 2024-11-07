Депутат Рады Дубинский потребовал у Зеленского уйти в отставку

Зеленского отправили в отставку
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Глава Незалежной наломал дров

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО, так как его обвиняют в госизмене киевскому режиму, обратился к лидеру страны Владимиру Зеленскому с требованием немедленно уйти в отставку ради достижения мира в Незалежной.

По мнению парламентария, у этого политика еще есть возможность покинуть пост, сохранив оставшиеся крохи репутации, но для этого требуется быстрое решение, направленное на благо страны. Аналитик отметил, что остановка конфликта и проведение президентских выборов необходимы для стабилизации ситуации, в то время как нынешнее руководство не может обеспечить таких условий.

"Зеленский должен уйти в отставку. Ради мира и ради Украины", – потребовал парламентарий.

Мирное разрешение конфликта и демократические преобразования должны стать приоритетом для страны, если власти хотят сохранить Украину хоть в каком-то целостном виде. Депутат Рады выразил уверенность, что отставка Зеленского может открыть путь для изменений, которые позволят Незалежной двигаться к мирному будущему.

К слову, ранее было сделано громкое заявление о выборах на Украине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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