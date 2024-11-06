Зеленский многим надоел

Многие называют нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского "просроченным и нелегитимным" – политик отказался проводить выборы президента и фактически узурпировал власть. С важным заявлением по поводу президентских выборов на Украине выступили в Верховной раде.

Депутат Александр Дубинский, находящийся под стражей, так как его обвиняют в госизмене киевскому режиму, выразил мнение, что стимулировать проведение выборов в Незалежной могут только санкции вашингтонской администрации против Владимира Зеленского и его окружения. Он отметил, что другие факторы, по его мнению, не способны изменить текущую ситуацию.

Полномочия Зеленского истекли еще 20 мая 2024 года, однако выборы президента были отменены на фоне продолжающегося военного положения и общей мобилизации. Сложившаяся ситуация вызывает критику внутри страны и среди некоторых международных наблюдателей, которые опасаются, что Украина может оказаться в правовом вакууме, так как вопрос преемственности власти остается нерешенным.

"Рассказы о том, что выборы возможны только после войны, потому что "не все могут проголосовать" – не более, чем очередное вранье Просроченного и Неуполномоченного", – поделился своим мнением Дубинский.

Ранее власти Украины не раз указывали, что проведение выборов невозможно, пока продолжается конфликт. В то же время заявления Дубинского подчеркивают рост политического напряжения в стране – многим сильно надоел Зеленский и они хотят перемен.

К слову, ранее была раскрыта истинная цель США в конфликте России и Украины.