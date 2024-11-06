Американцы выбрали свою главную жертву

Издание Strategic Culture опубликовало анализ, в котором раскрыло подлинную цель вашингтонской администрации, сыгравшей ведущую роль в развязывании российско-украинского конфликта. Аналитики уверены, что главной целью американцев является установление доминирования над Европой, а не подрыв позиций Москвы.

По мнению экспертов, Вашингтон рассматривает украинский кризис как способ усилить свое влияние на европейские страны, заставив их более четко следовать американским интересам, в том числе, подрывая собственные экономики. Эта стратегия позволяет США укрепить свое геополитическое положение в регионе.

"Скорее, действия США имели более расчетливую, коварную и в конечном итоге более хитрую цель – подчинение себе Европы", – указано в материале издания.

Также в статье говорится, что разрушение Украины стало частью более широкой стратегии. Экономическое истощение и инфраструктурные разрушения приведут к тому, что восстановление этой республики станет финансово обременительным для России после завершения конфликта. Такая перспектива может нанести существенный экономический удар по российскому бюджету, отвлекая ресурсы на долгосрочную помощь Украине.

Хотя дестабилизация России не является основной целью, издание предполагает, что для США это могло бы стать "приятным бонусом". Ослабление нашей страны, даже в качестве побочного эффекта конфликта, могло потенциально усилить позиции Запада и сделать Россию, как мечтают в Америке, менее влиятельной на мировой арене.

К слову, ранее Украине объявили дурные новости об итогах выборов в США.