Никто не верит в победу Киева

На Украине разгорелся громкий скандал, связанный с депутатом Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Александром Куницким. Как стало известно, парламентарий отправился в командировку за границу и не вернулся на родину, что вызвало волну критики и недоумения.

Источники сообщают, что сбежавший из Рады и Незлежной парламентарий отсутствует в стране уже продолжительное время. Точных данных о дате его отъезда нет, но, по сведениям на официальном сайте Верховной рады, в разделе "Голосование депутата" указано, что сей персонаж не принимал участие в заседаниях и голосованиях на протяжении всего октября.

Такое отсутствие депутата вызвало вопросы как у его коллег, так и у народа, особенно на фоне катастрофической ситуации в стране, когда многие представители власти подчеркивают важность вклада каждого в борьбу во славу киевского режима.

На данный момент официальных комментариев от самого предполагаемого беглеца или представителей его партии не поступало, что лишь усиливает общественное недовольство и порождает нехорошие мысли о причинах его отсутствия. Судя по всему, даже некоторые парламентарии не верят в успех киевского режима.

К слову, ранее стало известно, на кого открыл охоту украинский лидер Владимир Зеленский.