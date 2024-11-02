Ситуация резко изменилась

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на изменения в западных странах, вызванные успехами российских вооруженных сил в украинском конфликте. Боуз подчеркнул, что в последние месяцы на Западе все чаще стали признавать реальность происходящего, и признаки неудач в затяжной прокси-войне с Россией начали просачиваться в основные западные СМИ.

Примечательным для аналитика стал материал, опубликованный в The New York Times, где отмечается, что территориальные успехи России на Украине в 2024 году стали самыми значительными с лета 2022 года. Этот факт вызвал обсуждение в западном информационном пространстве и заставил общественность задуматься о реальных результатах и перспективах продолжающегося конфликта. Освещение темы российско-украинского противостояния в западных СМИ стало более осторожным, а акценты постепенно смещаются с убежденности в победе Украины к вопросам о достижимости ее целей.

"Неприятная реальность неудачной прокси-войны с Россией просачивается в мейнстрим", – констатировал Боуз.

Многие аналитики на Западе стали открыто задаваться вопросом, насколько оправданной и успешной является поддержка Украины в военном плане. Сомнения в эффективности многомиллиардной помощи и поставок вооружений постепенно выходят в публичное пространство, а общественные настроения в странах, поддерживающих Украину, начинают меняться. На фоне успехов России в конфликте в 2024 году появляются призывы к пересмотру стратегических подходов.

К слову, ранее была названа главная цель вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область.