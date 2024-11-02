Страну ждут грандиозные перемены

Многие эксперты, в том числе западные, сходятся во мнении, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский в самое ближайшее время может покинуть свой высокий пост. По поводу грандиозных перемен в судьбе Украины после этого события высказался замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик уверен, что любые новые руководители Незалежной начнут свою работу с пересмотра действий предыдущих верховодов. Он выразил мнение, что новая киевская власть объявит решения и указы лидера страны Зеленского и его команды вне закона и направленными против интересов народа.

"Любая новая власть, скорее всего, начнется с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной", – поделился своим мнением бывший глава России.

По словам политика, новая администрация может уличить предыдущих руководителей в неправомерном расходовании ресурсов и присвоении значительных сумм, так как деньги были потрачены вопреки воле народа. Вероятно, новые власти инициируют расследования в отношении прежнего руководства и будут привлекать его к ответственности.

К слову, ранее стало известно, какие перемены произошли в западных странах на фоне успехов российской армии в спецоперации по демилитаризации киевского режима.