Медведев заявил о завершении СВО, когда Россия посчитает это для себя приемлемым

Медведев обозначил условие завершения СВО на фоне трагедии под Курском
Фото: www.unsplash.com
Киев заметно ухудшил ситуацию

Нападение украинской армии на Курскую область стало очередным и очень мощным витком эскалации. На словах киевский режим болтает о необходимости мирных переговоров, однако на деле только усугубляет ситуацию. Комментируя трагедию под Курском, замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев четко обозначил, когда теперь можно будет заговорить о завершении спецоперации по демилитаризации киевского режима.

Бывший президент страны объявил, что после вероломного нападения украинцев на мирный российский регион нашей армии следует идти дальше вглубь пока еще существующего украинского государства. Завершение спецоперации возможно только после того, как Москва сочтет это приемлемым для себя. Никаких поблажек Киеву быть не должно.

"Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным", – жестко заявил российский политик.

Медведев особо отметил, что реакцией на вероломное нападение украинских боевиков должно стать активное продвижение вглубь Незалежной и освобождение еще большего числа пока еще украинских городов.

К слову, ранее российская армия мощно отработала по хитро замаскированным позициям противника под Харьковом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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