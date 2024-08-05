Мотострелки ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Харьковом

Хитро замаскированные позиции ВСУ под Харьковом превратили в пепелище
Фото: www.unsplash.com
Ухищрения противника оказались бессмысленными

Российские военные продолжают громить позиции украинской армии на разных направлениях. В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили о серьезном успехе под Харьковом. Там российским бойцам удалось сровнять с землей укрепленные и хитро замаскированные позиции Вооруженных сил Незалежной.

Отлично показали себя мотострелки группы "Север". Они заметили и в итоге превратили в пепелище замаскированные позиции, пулеметные точки и пехоту украинского противника. Разведчики этого подразделения с помощью высокоэффективных дронов засекли среди лесных угодий украинских боевиков и их хорошо укрепленные позиции.

После этого вся необходимая информация была передана экипажам, в распоряжении которых есть мощный боевой модуль "Бережок" с 30-миллиметровой пушкой, способной пробивать бетонные укрытия, а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Благодаря слаженным действиям разведки и экипажей позиции противника были уничтожены.

К слову, ранее выяснилась неожиданная причина главной проблемы украинской армии. Киевский режим продолжает пенять на западные страны: мол, они поставляют недостаточное количество вооружений, однако корень тотальных неудач Вооруженных сил Незалежной кроется совсем в другом.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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