Ухищрения противника оказались бессмысленными

Российские военные продолжают громить позиции украинской армии на разных направлениях. В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили о серьезном успехе под Харьковом. Там российским бойцам удалось сровнять с землей укрепленные и хитро замаскированные позиции Вооруженных сил Незалежной.



Отлично показали себя мотострелки группы "Север". Они заметили и в итоге превратили в пепелище замаскированные позиции, пулеметные точки и пехоту украинского противника. Разведчики этого подразделения с помощью высокоэффективных дронов засекли среди лесных угодий украинских боевиков и их хорошо укрепленные позиции.

После этого вся необходимая информация была передана экипажам, в распоряжении которых есть мощный боевой модуль "Бережок" с 30-миллиметровой пушкой, способной пробивать бетонные укрытия, а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Благодаря слаженным действиям разведки и экипажей позиции противника были уничтожены.

К слову, ранее выяснилась неожиданная причина главной проблемы украинской армии. Киевский режим продолжает пенять на западные страны: мол, они поставляют недостаточное количество вооружений, однако корень тотальных неудач Вооруженных сил Незалежной кроется совсем в другом.