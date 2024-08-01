"Россия в ужасе": британцы оценили появление F-16 на Украине

Англичане не верят, что это переломит ход конфликта

Над Украиной заметили первые истребители F-16, которые должны были поступить из Нидерландов на помощь украинской авиации. Ожидается, что базироваться они будут на территории сопредельных государств – например, Румынии, чтобы избежать потери такой ценной техники. Известно, что в ВСУ поступило небольшое количество самолетов из-за нехватки квалифицированных пилотов.

Всего, сообщает The Telegraph, на них научили летать только шесть украинских авиаспециалистов. Подобные заявления заставили британцев шутить и иронизировать в комментариях.

"Россия наверняка в ужасе!" – написал один из пользователей под статьей.

Другой человек назвал передачу такого малого количества F-16 предательством со стороны Запада и указал, что историки наверняка по достоинству оценят этот шаг.

"Русские все равно узнают, где они находятся", – сказал британец под ником Bab Boon.

Сейчас американцы хотят позволить украинцам учиться управлению истребителями по сокращенной программе, чтобы больше военных было в состоянии осуществлять полеты. Однако даже в таком случае процесс займет, по меньшей мере, год вместо четырех.