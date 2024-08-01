"Россия в ужасе": британцы оценили появление F-16 на Украине

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Над Украиной заметили первые истребители F-16, которые должны были поступить из Нидерландов на помощь украинской авиации. Ожидается, что базироваться они будут на территории сопредельных государств – например, Румынии, чтобы избежать потери такой ценной техники. Известно, что в ВСУ поступило небольшое количество самолетов из-за нехватки квалифицированных пилотов.
Всего, сообщает The Telegraph, на них научили летать только шесть украинских авиаспециалистов. Подобные заявления заставили британцев шутить и иронизировать в комментариях.
"Россия наверняка в ужасе!" – написал один из пользователей под статьей.
Другой человек назвал передачу такого малого количества F-16 предательством со стороны Запада и указал, что историки наверняка по достоинству оценят этот шаг.
"Русские все равно узнают, где они находятся", – сказал британец под ником Bab Boon.
Сейчас американцы хотят позволить украинцам учиться управлению истребителями по сокращенной программе, чтобы больше военных было в состоянии осуществлять полеты. Однако даже в таком случае процесс займет, по меньшей мере, год вместо четырех.
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