"Россия в ужасе": британцы оценили появление F-16 на Украине

"Россия в ужасе": британцы оценили появление F-16 на Украине
Фото: U.S. Department of Defense / wikimedia.org
Англичане не верят, что это переломит ход конфликта

Над Украиной заметили первые истребители F-16, которые должны были поступить из Нидерландов на помощь украинской авиации. Ожидается, что базироваться они будут на территории сопредельных государств – например, Румынии, чтобы избежать потери такой ценной техники. Известно, что в ВСУ поступило небольшое количество самолетов из-за нехватки квалифицированных пилотов.

Всего, сообщает The Telegraph, на них научили летать только шесть украинских авиаспециалистов. Подобные заявления заставили британцев шутить и иронизировать в комментариях. 

"Россия наверняка в ужасе!" – написал один из пользователей под статьей.

Другой человек назвал передачу такого малого количества F-16 предательством со стороны Запада и указал, что историки наверняка по достоинству оценят этот шаг.

"Русские все равно узнают, где они находятся", – сказал британец под ником Bab Boon.

Сейчас американцы хотят позволить украинцам учиться управлению истребителями по сокращенной программе, чтобы больше военных было в состоянии осуществлять полеты. Однако даже в таком случае процесс займет, по меньшей мере, год вместо четырех.

Источник: The Telegraph
По теме

США приняли новое радикальное решение в отношении России

Политики готовятся утвердить все в ближайшие месяцы

"Гибнуть до последнего": в США описали кровожадный план Европы на Украину

Страна нужна только в качестве послушного инструмента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей