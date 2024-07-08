В Европе свое понимание методов урегулирования конфликта

Западные страны не готовы отказаться от идеи руками киевского режима портить жизнь Российской Федерации. Вооруженные силы Незалежной остаются на плаву исключительно благодаря оружию, которое поставляет коллективный Запад. Долгое время украинские власти выпрашивали у заокеанских кураторов мощные американские истребители F-16. Нидерланды согласились на это, однако крайне удивились из-за реакции Москвы.



Власти этого европейского государства буквально заявили о своей обиде на российскую сторону, которая послала четкий сигнал и подчеркнула, что и непрошеные крылатые гости, и аэродромы, с которых их будут отправлять, станут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации. С соответствующим заявлением ранее выступил российский посол в Нидерландах Владимир Тарабарин. Он подчеркнул, что это осознанное движение Нидерландов по пути эскалации и дестабилизации в мировом пространстве.

Однако у западных политиков свое представление о том, как нужно урегулировать конфликты. Там сообщили об обиде и разочаровании из-за данного заявления российского посла.

"Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем", – сообщил руководитель главного внешнеполитического ведомства Нидерландов Каспар Велдкамп.

Нидерландский дипломат подчеркнул, что считает слова представителя российской дипмиссии "разочаровывающей реакцией". Напомним, Нидерланды разрешили экспорт 24 американских истребителей F-16 на Украину.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин назвал истинную причину отказа Киева прекращать огонь.