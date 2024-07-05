Путин заявил об отказе Киева прекратить огонь ради продления военного положения

Путин вывел Киев на чистую воду: названа истинная причина отказа прекращать огонь
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Киевский лидер думает только о своей выгоде

Представители украинских властей продолжают упрямиться и явно демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров. Российский лидер Владимир Путин вывел киевский режим на чистую воду и четко обозначил причину, по которой власти Украины отказываются прекращать огонь.

Президент Российской Федерации подчеркнул, что продолжение боевых столкновений на территории украинского государства нужно киевскому руководству и лично главе Незалежной Владимиру Зеленскому для того, чтобы не отменять военное положение. В противном случае тут же станет вопрос о проведении выборов президента.

Как известно, Зеленский пошел на хитрый ход для сохранения собственной власти и отказался проводить выборы, прикрывшись тем, что в стране сохраняется военное положение. Если Киев согласится прекратить огонь, у Зеленского исчезнет повод продлевать военное положение, а значит придется проводить выборы.

"На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", – особо подчеркнул глава российского государства.

К слову, ранее в Киеве заявили о "черной метке" для Владимира Зеленского. Над украинскими властями сгущаются тучи.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

В Британии раскрыли самую ужасную новость для ВСУ за последние 36 часов

Украина продолжает терять свои позиции

"Советская эскортница": раскрыта страшная тайна Лаймы Вайкуле

Певица превратилась в отъявленную русофобку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей