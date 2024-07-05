Киевский лидер думает только о своей выгоде

Представители украинских властей продолжают упрямиться и явно демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров. Российский лидер Владимир Путин вывел киевский режим на чистую воду и четко обозначил причину, по которой власти Украины отказываются прекращать огонь.



Президент Российской Федерации подчеркнул, что продолжение боевых столкновений на территории украинского государства нужно киевскому руководству и лично главе Незалежной Владимиру Зеленскому для того, чтобы не отменять военное положение. В противном случае тут же станет вопрос о проведении выборов президента.

Как известно, Зеленский пошел на хитрый ход для сохранения собственной власти и отказался проводить выборы, прикрывшись тем, что в стране сохраняется военное положение. Если Киев согласится прекратить огонь, у Зеленского исчезнет повод продлевать военное положение, а значит придется проводить выборы.

"На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", – особо подчеркнул глава российского государства.

К слову, ранее в Киеве заявили о "черной метке" для Владимира Зеленского. Над украинскими властями сгущаются тучи.