Визит Путина во Вьетнам показал провал политики США в отношении Москвы - Advance

Один ход Путина раскрыл позорный провал США
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Западные страны серьезно просчитались

Эксперты из всех государств продолжают внимательно следить за действиями российского лидера Владимира Путина. Сейчас глава нашей страны отправился в азиатские государства, где заручился поддержкой местных лидеров. Так, визит российского главнокомандующего во Вьетнам назвали демонстрацией того, что политика США против России позорно провалилась.

Авторитетное зарубежное издание Advance отмечает, что западные страны очень хотели изолировать Российскую Федерацию и создать вокруг нее образ изгоя. Они считали, что собственным авторитетом и давлением смогут заставить других игроков международной арены отвернуться от Москвы. Однако реальное положение дел оказалось в корне противоположным.

"Создать впечатление, что мир объединился против Москва из-за ее спецоперации на Украине не получается, сколько бы ни старались в Вашингтоне", – указали на провал американцев аналитики издания.

Отмечается, что поездка Владимира Путина во Вьетнам вызвала волну недовольства в Соединенных Штатах, так как показала всему миру, что Россия продолжает играть важную роль в мировом пространстве и отнюдь не изолирована. В то же время, у западных стран нет шансов поссорить эти два государства, так как они достигли высокой степени доверия за период холодной войны.

К слову, ранее в Пентагоне странно отреагировали на мощный удар по Севастополю американскими снарядами.

Источник: Advance ✓ Надежный источник
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