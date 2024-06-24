Пострадали более 150 человек

Накануне, 23 июня, страшная трагедия произошла в Крыму. На Севастополь была осуществлена террористическая атака. Украинские боевики обстреляли мирный город мощными американскими ракетами ATACMS. Представители главного оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки странным образом отреагировали на случившееся.



Известно, что в результате обстрела Севастополя были убиты четыре человека, в том числе два ребенка. Более 150 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Это событие создало большой резонанс в мировом пространстве, однако Пентагон, чьи ракеты использовали для удара по России, объявил, что комментировать трагедию не собирается.

"Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать", – заявил представитель Пентагона на соответствующий запрос российских журналистов.

Теракт, осуществленный киевским режимом, произошел в 12:15. Как сообщили в Министерстве обороны нашей страны, украинские боевики обрушили на Севастополь пять американских ракет с кассетными боевыми частями. Военным армии России удалось уничтожить четыре снаряда, однако один под воздействием ПВО отклонился и разорвался над городом. 24 июня объявлено днем траура на территории Крымского полуострова.

К слову, ранее в США оценили неожиданный шаг главы России Владимира Путина.