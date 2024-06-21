Бойцы сильно ожесточились

Затяжной конфликт на территории украинского государства оказал серьезное разрушительное действие на всю страну, также, судя по последней информации, катастрофически пострадало психическое здоровье людей, отправленных в украинскую армию. Как сообщил руководитель местного МВД Игорь Клименко, в стране резко возросло количество случаев домашнего насилия, которое осуществляется военными.



Обозленные мужчины, возвращаясь с фронта, начинают издеваться над своими родными. Жуткие подробности статистики заставляют серьезно задуматься. Выяснилось, что порядка 60% случаев домашнего насилия осуществляется именно военными.

Разумеется, такие показатели приводят в ужас. Столь неожиданная угроза со стороны Вооруженных сил Незалежной теперь уже в адрес мирных граждан страны стала причиной новой волны тревоги в украинском обществе.

При этом Клименко подчеркнул, что повышенную агрессию проявляют не только солдаты Вооруженных сил Украины, но и все лица, которым не посчастливилось попасть на фронт в том или ином качестве.

"Очень большой процент, около 60 процентов, совершающих домашнее насилие, – это военные", – сообщил украинский министр.

К слову, ранее стало известно о появлении сотрудников военкоматов у родильных домов на Украине.