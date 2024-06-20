Поляки задумались о собственных интересах

В начале проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима большинство западных стран в унисон заявили о том, что готовы на любые растраты для того, чтобы поддержать украинскую армию и беженцев из этой страны. Украинским беглецам предлагали комфортные условия проживания в разных европейских странах. Однако постепенно энтузиазм европейцев сходит на нет. Так, сокрушительный удар по украинским мигрантам нанесли в Польше.

Местные власти приняли решение отменить выплаты гражданам, сбежавшим из украинских городов в поисках лучшей доли. В связи с этим были внесены корректировки в закон о помощи гражданам Незалежной.

Таким образом, с 1 июля отменяется единовременное пособие для беглецов в сумме 300 злотых (порядка 75 долларов). Эти денежные средства выдавались на жилье и базовые расходы. Также полякам перестанут выдавать компенсации за размещение незалежных в своих квартирах, раньше им выделяли пособие в размере 40 злотых (порядка 10 долларов).

Варшава объяснила данное решение тем, что появились серьезные проблемы в "обеспечении надежности системы". Польше надоело за собственный счет кормить бесчисленное количество украинских беглецов. Отмечается, что хитрые украинцы все чаще начали запрашивать предназначающуюся польским гражданам льготу на размещение беженцев. При этом в своих жилищах они селят собственных родственников.

К слову, недавно в Германии заявили об обнаружении "поддельных украинцев".