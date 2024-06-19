МИД РФ: усилия Киева стать членом НАТО стоили Украине жизни

В Москве назвали стоимость жизни Украины
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Незалежная оказалась в жутком положении

Внимание экспертов из разных стран приковано к событиям, которые разворачиваются на территории украинского государства. Действия руководителей киевского режима привели к жутким последствиям для Украины. Цену жизни этой страны озвучили в Москве.

С заявлением выступила официальная представительница главного внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что желание Киева стать частью Североатлантического альянса стоило Украине жизни. Именно такую высокую цену украинцам пришлось заплатить за действия руководителей Киева.

"Многолетние усилия Киева стать членом НАТО стоили Украине жизни", – заявила российский дипломат.

Захарова также подчеркнула, что западные государства абсолютно не заботит судьба Украины и местных жителей. Единственная цель американцев и европейцев – полностью подчинить своей воле Незалежную и сделать ее колонией для обслуживания собственных интересов. Что в конце концов будет с самими украинцами и страной, западных кураторов совершенно не интересует.

К слову, ранее британская газета опубликовала неожиданную должность украинского лидера Владимира Зеленского. Статья была посвящена так называемому мирному саммиту, прошедшему на минувших выходных в Швейцарии. Как известно, срок полномочий политика давно истек.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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