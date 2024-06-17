Глава СНБО Украины: Путин применит ядерное оружие только в одном случае

Глава СНБО Украины: Путин применит ядерное оружие только в одном случае
Владимир Путин. Кадр: YouTube.com
Он не верит, что в итоге глава России пойдет на этот шаг

Председатель украинского СНБО Александр Литвиненко полагает, что российский лидер Владимир Путин может задействовать ядерное тактическое оружие своей страны только в одном случае – если его настигнет большая неудача в зоне СВО. Об этом он заявил в интервью The Times.

"Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения", – сказал чиновник.

По его словам, под этим он подразумевает развал линии российского фронта, дезертирство и протесты в столице. До тех пор, пока преимущество на поле боя на российской стороне, вероятность использования Путиным ядерного оружия стремится к нулю, говорит Литвиненко.

Дополнительно глава СНБО не думает, что президент России сможет задействовать такой тип вооружения, поскольку понимает – это спровоцирует третью мировую войну, а Путин, по его словам, "хочет жить".

При этом Литвиненко считает, что проигрыш Москвы не приведет к автоматическому приказу нанести ядерный удар, поскольку российский президент может попытаться убедить народ, что именно такой исход в противостоянии является самым лучшим.

Ранее военные ЮВО, ЛВО и ВМФ провели ядерные учения, которые эксперты назвали четким сигналом странам Запада.

На прошлой неделе Владимир Путин назвал два условия для начала переговоров с Киевом. 

Источник: The Times
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