Путин: для начала переговоров ВСУ должны вывести войска с новых регионов РФ

Путин четко обозначил два условия переговоров с Киевом
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Президент выдвинул требования

Положение дел в Незалежной оставляет желать лучшего. Украинские военные каждый день гибнут на полях проведения российской специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Единственный выход для Киева – сесть за стол переговоров с нашей страной. Российский лидер Владимир Путин выдвинул два четких условия, которые позволят начать диалог.

Как подчеркнул главнокомандующий нашей страны, в первую очередь, украинские военные должны покинуть российские земли. Речь идет о новых субъектах нашей страны. Вооруженным силам Украины давно пора оставить земли Донбасса, а также уйти из Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что требует от Киева четко заявить о том, что он не собирается вступать в НАТО, именно заигрывание украинских властей с Североатлантическим альянсом в свое время максимально обострило ситуацию. Если эти условия будут выполнены, стороны конфликта наконец-то смогут начать конструктивный диалог.

Путин подчеркнул, что как только требуемые процессы будут запущены украинским руководством, сразу же прекратится огонь. Кроме того, бойцам Вооруженных сил Незалежной позволят спокойно отступить.

К слову, ранее стало известно об истерике Владимира Зеленского из-за саммита в Швейцарии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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