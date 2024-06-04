Неприязнь некоторых видна невооруженным глазом

Многие лидеры стран Североатлантического альянса давно не скрывают свою неприязнь к российскому президенту Владимиру Путину. Они всеми силами избегают налаживания нормальных отношений с Москвой и не прибегают к дипломатии. По какой причине руководители ряда стран, входящих в западную военную коалицию, недолюбливают Путина, объяснил знаменитый американский профессор Майкл Бреннер.



Эксперт по международным отношениям уверен, что негатив в адрес Владимира Путина вызван тем, что лидеры стран альянса не располагают политиками уровня российского президента. Бесспорное превосходство Владимира Владимировича над большинством зарубежных коллег заставляет их испытывать неприязнь и недовольство.

"Путин явно превосходит их по уровню интеллекта и знаниям, он имеет широкий кругозор и глубокие познания в различных темах. Он обладает превосходными дипломатическими и политическими навыками", – обратил внимание профессор.

Американский аналитик привел в пример лидера Соединенных Штатов Джо Байдена – он по сравнению с Владимиром Путиным крайне неубедителен, так как с большими трудностями "связывает даже три предложения".

В то же время, такие попытки изолировать Россию и ее президента могут привести к весьма плачевным последствиям, так как Российская Федерация остается крупнейшим игроком на международной арене.

К слову, ранее в России нашли нового преемника Владимира Путина.