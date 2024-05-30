Эксперты оценили шансы Дюмина стать президентом после Путина

Чиновника называют настоящим профессионалом

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин получил повышение до федерального уровня – его назначили секретарем Госсовета. Все это спровоцировало новую волну слухов, что чиновника готовят в качестве нового возможного кандидата в президенты России. Эксперты поделились своими прогнозами по этому поводу.

Политолог Михаил Виноградов считает, что Дюмин считался одним из губернаторов-тяжеловесов благодаря своим профессиональным качествам: напору и результативности. Вероятность его прихода на президентский пост скорее зависит от внутренней мотивации нового секретаря. Однако он полагает, что должность в Госсовете будет его скорее ограничивать в этих стремлениях.

Политолог Марат Баширов считает, что после назначения Дюмина Госсовет может стать более весомым и значимым органом, чем был ранее.

Политолог Сергей Марков уверен, что бывший тульский губернатор является будущим президентом России по выбору Путина. По его словам, на предыдущем посту он успел себя хорошо зарекомендовать.

"Такие слухи шли уже давно. Дюмин из охраны Путина, из офицеров спецслужб", – отметил эксперт.

Сам Алексей Дюмин утверждает, что за время своей работы в Тульской области его называли первым, вторым и даже третьим преемником российского президента.

"Я уже запутался. Я бывший губернатор Тульской области, а сегодня помощник президента", – емко констатирует он.

Ранее Дюмин расплакался, когда покидал губернаторский пост и выступал перед бывшими коллегами.