Бывший тульский губернатор Дюмин расплакался на сцене

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После кадровых перестановок в правительстве место первого помощника президента занял Алексей Дюмин, ранее являвшийся губернатором Тульской области в течение восьми лет. В четверг, 16 мая, он выступил перед публикой в рамках представления временного исполняющего обязанности главы региона и произнес эмоциональную речь.
Дюмин заявил, что для него было честью руководить регионом с самобытной культурой, великой историей и людьми.
"Тульская область, Тула навсегда останутся в моем сердце", – произнес он и не сдержался.
Экс-губернатор замолк, приложил руку к губам и склонил голову вниз, пытаясь откашляться и прийти в себя. Его поддержали аплодисментами, и в этот момент у Дюмина нахлынули слезы на глаза. Он отвернулся от тумбы и отошел в сторону, чтобы не показывать свои сентиментальные эмоции коллегам, уткнувшись лицом в ладонь.
Видео выступления Алексея Дюмина появилось в Сети.
На фоне отставки бывшему губернатору присвоили звание "Почетного гражданина Тульской области". До работы в регионе он был командующим силами специальных операций России, начальником Главного штаба Сухопутных войск, а также являлся охранником Владимира Путина.
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