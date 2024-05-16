Бывший тульский губернатор Дюмин расплакался на сцене

Мужчина не смог сдержать эмоций

После кадровых перестановок в правительстве место первого помощника президента занял Алексей Дюмин, ранее являвшийся губернатором Тульской области в течение восьми лет. В четверг, 16 мая, он выступил перед публикой в рамках представления временного исполняющего обязанности главы региона и произнес эмоциональную речь.

Дюмин заявил, что для него было честью руководить регионом с самобытной культурой, великой историей и людьми.

"Тульская область, Тула навсегда останутся в моем сердце", – произнес он и не сдержался.

Экс-губернатор замолк, приложил руку к губам и склонил голову вниз, пытаясь откашляться и прийти в себя. Его поддержали аплодисментами, и в этот момент у Дюмина нахлынули слезы на глаза. Он отвернулся от тумбы и отошел в сторону, чтобы не показывать свои сентиментальные эмоции коллегам, уткнувшись лицом в ладонь.

Видео выступления Алексея Дюмина появилось в Сети.

На фоне отставки бывшему губернатору присвоили звание "Почетного гражданина Тульской области". До работы в регионе он был командующим силами специальных операций России, начальником Главного штаба Сухопутных войск, а также являлся охранником Владимира Путина.