The Hill: Путин будет править до 2100 года

Для Запада прозвучали плохие новости

После недавней инаугурации Владимир Путин, вероятно, будет президентом России еще 76 лет, пишет в американском издании The Hill политолог украинского происхождения Александр Мотыль. Такой вывод он сделал после пожелания патриарха Кирилла, чтобы лидер правил "до конца века".

"В лучшем случае 148-летний Путин уйдет в отставку в 2100 году. В худшем случае он будет существовать вечно", – иронично пишет обозреватель.

В целом, считает Мотыль, президенту России под силу побить срок Екатерины II, которая правила страной в течение 34 лет. Но вряд ли он дотянет до уровня Петра I, восседавшего на троне 43 года.

Это, по его словам, является плохими новостями для всего Запада. Долголетие российского президента сильно изматывает Европу и США, но сейчас они примерно знают, что стоит от него ожидать. Чего действительно боятся американцы – так это того, что после Путина придет кто-то более опасный и непредсказуемый. Поэтому вопрос о возможности третьей мировой войны остается открытым вне зависимости от того, кто будет править Россией.

Ранее Владимир Путин высказался о возможности завершить украинский конфликт мирным путем.