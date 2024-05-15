Путин: эффективность армии повысит шансы завершить конфликт на Украине мирно

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Во время встречи с командующими войсками военных округов в Кремле Владимир Путин оценил вероятность завершить украинский конфликт мирным путем. Президент отметил, что российская сторона предпринимала попытки урегулирования без боевых действий с 2014 года, но безуспешно, поэтому Москва была вынуждена прибегнуть к "защите наших людей на этих территориях".
Глава России отметил, что шансы на мирное урегулирование конфликта еще есть, но они будут зависеть от действий генералов в зоне СВО.
"Чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем", – сказал лидер.
По его словам, в восках предстоит сделать многое, но быстрая реакция на изменения вселяет уверенность в успех.
Также Путин указал, что при увеличении расходов на оборонный комплекс важно выполнять и социальные обязательства перед гражданами. Среди важных сфер экономики президент выделил образование, здравоохранение, поддержку ветеранов и пенсионное обслуживание.
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