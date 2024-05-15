Путин: эффективность армии повысит шансы завершить конфликт на Украине мирно

Путин оценил вероятность завершить конфликт на Украине мирным путем
Владимир Путин. Кадр видео пресс-службы Администрации Президента
Он обратился к генералам с призывом

Во время встречи с командующими войсками военных округов в Кремле Владимир Путин оценил вероятность завершить украинский конфликт мирным путем. Президент отметил, что российская сторона предпринимала попытки урегулирования без боевых действий с 2014 года, но безуспешно, поэтому Москва была вынуждена прибегнуть к "защите наших людей на этих территориях".

Глава России отметил, что шансы на мирное урегулирование конфликта еще есть, но они будут зависеть от действий генералов в зоне СВО.

"Чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем", – сказал лидер.

По его словам, в восках предстоит сделать многое, но быстрая реакция на изменения вселяет уверенность в успех. 

Также Путин указал, что при увеличении расходов на оборонный комплекс важно выполнять и социальные обязательства перед гражданами. Среди важных сфер экономики президент выделил образование, здравоохранение, поддержку ветеранов и пенсионное обслуживание.

Источник: ТАСС
По теме

ВСУ устроили массированную атаку на Крым

Удары противника были отражены

Оградили лентой и запретили приближаться: что происходит на могиле Пригожина

Траурное место облагородят к 63-летию основателя "Вагнеров"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей