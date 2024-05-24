В Европе поражены сложившейся ситуацией

Украинская армия продолжает худо-бедно функционировать только благодаря беспрецедентной поддержке со стороны западных государств. Однако даже объединенных усилий стран, выступающих против России, недостаточно для того, чтобы обеспечить победу киевскому режиму. Такими печальными для коллективного Запада выводами поделились в Швеции.



Главнокомандующий местными Вооруженными силами Микаэль Бюден сделал шокирующее признание о российском лидере Владимире Путине. Высокопоставленный европейский вояка фактически расписался в бессилии западной коалиции. Он подчеркнул, что одна Россия может производить больше оружия, чем все взятые вместе западные страны способны передать ВСУ.

"Путин подготовил российскую экономику к конфликту так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники", – отметил Бюден.

Такое положение дел говорит о том, что у киевского режима фактически нет шансов в противостоянии с Россией. Шведский военный добавил, что наша страна обладает огромным военным потенциалом и уверенно держит инициативу в своих руках, продолжая успешно продвигаться в зоне проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима.

К слову, ранее в Венгрии забили тревогу из-за случившегося на Украине. Будапешт очень обеспокоен действиями киевских властей.